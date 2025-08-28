پخش زنده
امروز: -
برنامه «طهرانشاط»، مستند «ققنوس»، مستند «نقشهای آقای راد» و مجموعه «نمک نشنال»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «طهرانشاط»، فردا حوالی ساعت ۱۰، از شبکه تهران پخش میشود. این برنامه در هر قسمت میزبان مهمانان صاحب نام در حوزه فرهنگ، هنر و ورزش است.
توان موشکی ایران در «ققنوس» بررسی میشود. این مستند را شبکه افق فردا ساعت ۱۸ پخش میکند.
فیلم مستند «نقشهای آقای راد»، به زودی از شبکه مستند پخش خواهد شد. سالها فعالیت هنری استاد ایرج راد موضوع این مستند است.
پخش مجموعه «نمک نشنال»، هشتم شهریور ساعت ۱۸ از شبکه نسیم آغاز میشود. این برنامه عملکرد شبکههای تلویزیونی معاند را با زبان طنز بررسی میکند.