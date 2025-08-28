پخش زنده
هوا در یک شهر ناسالم برای همه و یک شهر هم ناسالم برای گروههای حساس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح امروز با میانگین ۷۶ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد در حالیکه این شاخص در شهر قهجاورستان با ۱۵۷ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز و در شهر خمینی شهر با ۱۱۶ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
اما این شاخص در ایستگاه سنجش فعال کیفی هوا با ۴۱ AQI در وضعیت پاک است.
همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاههای پارک زمزم با ۶۹، خرازی با ۷۹، دانشگاه صنعتی ۶۱، رودکی ۹۶، رهنان ۹۱، زینبیه ۶۹، سپاهان شهر با ۵۳، فرشادی با ۷۵، فیض ۷۴، کاوه ۹۳، کردآباد با ۸۵، میرزاطاهر با ۷۸، ولدان با ۸۶ و هزار جریب با ۵۳ AQI وشهرهای زرین شهر با ۶۵، مبارکه ۶۵ و کاشان ۹۷ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.