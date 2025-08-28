\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062a\u062d\u0648\u0644\u0627\u062a \u0646\u0648\u0622\u0648\u0631\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u06a9\u0633\u0628 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u0648 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062c\u0645\u0639\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f8 \u062a\u0627 \u06f2\u06f0 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n