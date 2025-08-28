به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در آخرین هفته لیگ برتر شمشیر‌بازی کشور که با حضور ۸ تیم در ۲ اسلحه فلوره و اپه عصر چهارشنبه ۵ شهریور به میزبانی تهران برگزار شد، در اسلحه فلوره تیم شمشیر‌بازی فولاد مبارکه سپاهان که با یک ترکیب بومی در این مسابقات شرکت کرده بود با کسب ۹ برد از ۹ مسابقه و ۲۷ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و در اسلحه اپه به مقام سومی دست پیدا کند.

در این رقابت‌ها چادرملو اردکان دوم شد و تیم‌های جوانان فولاد مبارکه اصفهان و آذین فلز اردکان به‌صورت مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

همچنین در اسلحه اپه سپاهانی‌ها با ۸ برد از ۱۲ مسابقه و کسب ۲۸ امتیاز پس از چادرملو اردکان و هتل یاکاموز اردبیل سوم شدند و تیم جوانان فولاد مبارکه اصفهان نیز در جایگاه هفتم ایستاد.