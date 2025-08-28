کتاب «الإمتاع و المؤانسة» اثر ابوحیان توحیدی، با ترجمه محمدرضا عزیزی، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بیرجند، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این ترجمه گامی مهم در معرفی میراث ادبی و فلسفی تمدن اسلامی به مخاطبان فارسی‌زبان به شمار می‌رود.

کتاب «الإمتاع و المؤانسة» اثر ابوحیان توحیدی، ادیب و فیلسوف برجسته قرن چهارم هجری، با ترجمه دکتر محمدرضا عزیزی، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بیرجند، به چاپ رسید.

این اثر به زبان عربی و در موضوعات ادب، اخبار و فلسفه نگاشته شده و براساس شرح مجالس شبانه ابوحیان با وزیر دانش‌دوست، ابن سعدان، است.

ساختار کتاب بر اساس داستان‌های هزار و یک شب در چهل مجلس تنظیم شده که در هر یک، وزیر پرسشی مطرح می‌کند و ابوحیان با نگاهی ژرف و بیانی دلنشین بدان پاسخ می‌دهد؛ این مجالس، مجموعه‌ای از تأملات ادبی، فلسفی، اخلاقی، کلامی، عرفانی و حتی ریاضی را در بر می‌گیرد و با اشعار یا لطایفی با عنوان «ملحة الوداع» یا «خاتمه المجلس» پایان می‌پذیرد.

دکتر عزیزی در ترجمه این اثر، تلاش کرده است تا ضمن حفظ اصالت متن، روح گفت‌و‌گو‌های فرهنگی و اشرافی آن دوران را به زبان فارسی منتقل کند.

تنوع موضوعات کتاب به‌گونه‌ای است که خواننده را به سفری ذهنی در میان علوم مختلف از ادب و بلاغت گرفته تا سیاست، تفسیر، موسیقی و تحلیل شخصیت‌های علمی و ادبی عصر نویسنده می‌برد.

چاپ این ترجمه، گامی مؤثر در ارتقای دانش ادبی و فلسفی در میان دانشجویان و پژوهشگران زبان و ادبیات عربی و فرصتی مغتنم برای آشنایی بیشتر با میراث فکری تمدن اسلامی است.