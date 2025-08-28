پخش زنده
دومین رویداد منطقهای داستاننویسی «شیر سنگی» با معرفی برترینها به کار حود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس حوزه هنری استان گفت: این رویداد با هدف پاسداشت حماسهها و دلاوریهای مردمان زاگرسنشین، با حضور ادیبان و داستانسرایان از استانهای خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، لرستان و چهارمحال و بختیاری، برگزار شد.
قائدی افزود: این رویداد، با دریافت بیش از ۹۰ اثر و راهیابی ۴۸ اثر از ۳۳ هنرمند به مرحله نهایی داوری، گامی مهم در شناسایی و پرورش استعدادهای نو و عمق بخشیدن به ادبیات داستانی با مضامین بومی برداشت.
وی افزود: زهرا محمدی از چهارمحال و بختیاری با اثر «شیرین کار» رتبه نخست را کسب کرد؛ عباس پیرداده بیرانوند از لرستان با اثر «تفنگها در بعد از ظهر» رتبه دوم را به خود اختصاص داد و غلامرضا شیری از خوزستان با اثر: «بی بی» سوم شد.