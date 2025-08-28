پخش زنده
همزمان با هفته دولت، سومین شعبه جامعه متخصصان مراقبت پرواز ایران در فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل کنترل ترافیک هوایی در این آیین با قدردانی از تلاشهای متخصصان مراقبت پرواز کشور، بر اهمیت ارتقاء سطح ایمنی، هماهنگی و دانش فنی در حوزه کنترل ترافیک هوایی تأکید کرد و افتتاح این شعبه را، گامی مهم برای توسعه شبکه تخصصی مراقبت پرواز در کشور دانست.
احمد نیک نام ابراز امیدواری کرد که این اقدام منجر به افزایش بهرهوری و کیفیت خدمات هوانوردی در فرودگاه اصفهان شود.
دبیر کل جامعه متخصصان مراقبت پرواز ایران هم با ابراز خرسندی از انتخاب فرودگاه اصفهان به عنوان سومین شعبه جامعه متخصصین مراقبت پرواز در ایران پس از فرودگاههای مشهد و شیراز گفت: افتتاح این شعبه، نقطه عطفی در مسیر تقویت ارتباطات حرفهای و علمی میان متخصصان مراقبت پرواز، ارتقای سطح همکاریهای تخصصی، بهبود استانداردهای ایمنی و خدمات ترافیک هوایی و همچنین پشتیبانی از آموزش و توسعه نیروی انسانی در حوزه مراقبت پرواز در فرودگاه اصفهان به شمار میرود.
جامعه متخصصین مراقبت پرواز به عنوان نهادی تخصصی و غیرانتفاعی، در راستای توسعه دانش و مهارتهای حرفهای کنترلرهای ترافیک هوایی و بهبود استانداردهای ایمنی پرواز فعالیت میکند.