

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا کاظمی صبح امروز (پنج‌شنبه ۶ شهریور ) در بدو ورود به استان سمنان، مورد استقبال مقامات استانی قرار گرفت و سفر خود را با ادای احترام به مقام شامخ شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب آغاز کرد.

کاظمی در نخستین برنامه سفر خود به سمنان با حضور در این آیین معنوی ، ضمن قرائت فاتحه، غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهید خوش‌نام، شهدا را چراغ راه کشور دانست و بر ضرورت ادامه مسیر آنها در خدمت‌رسانی به مردم و پاسداشت آرمان‌های انقلاب تأکید کرد.

وزیر آموزش و پرورش که با هدف افتتاح چند طرح آموزشی و پرورشی، شرکت در ششمین اجلاسیه سراسری نماز دانش‌آموزی و نشست مشترک شورای آموزش و پرورش به سمنان سفر کرده است، در بدو ورود به این استان، مورد استقبال رسمی عباس گلرو؛ نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی و قاسم شریفی؛ مدیرکل آموزش و پرورش این استان قرار گرفت.







وزیر آموزش و پرورش در این سفر که در راستای اجرای نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی و پرورشی صورت گرفته، چند طرح ازجمله آغاز عملیات اجرایی پنج پروژه آموزشگاهی نهضت ملی مسکن و آموزشگاه ۱۲کلاسه سمیه در شهرستان آرادان را افتتاح خواهد کرد.

گفتنی است، در این مراسم، نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، استاندار، مدیرکل و اعضای شورای معاونان آموزش و پرورش استان، جمعی از مسئولان محلی و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران حضور داشتند.