وزیر آموزش و پرورش‌ از ثبت رکوردی بی‌سابقه در تاریخ آموزش و پرورش برای احداث و تکمیل ۲۴۰۰ پروژه آموزشی در کمتر از شش ماه و رصد ۷۴۰۰ پروژه آموزشی در سراسر کشور به‌صورت ساعتی خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آیین کلنگ‌زنی ۵ باب مدرسه ۱۲ کلاسه در سایت‌های نهضت ملی مسکن با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، صبح امروز (پنج‌شنبه ۶ شهریور) هم‌زمان با سفر وزیر آموزش و پرورش به‌عنوان نماینده دولت در راستای نهضت ملی توسعه عدالت و فضاهای آموزشی و پرورشی کشور در شهرک روزیه سمنان برگزار شد.



علیرضا کاظمی در این مراسم با قدردانی از خدمات صورت‌ گرفته، مهم‌ترین اولویت دولت را توجه راهبردی به مقوله آموزش و توسعه عدالت آموزشی عنوان کرد.

وزیر آموزش و پرورش ساخت مدرسه مسکن ملی سمنان گفت: برای اجرای این طرح‌ها ۲۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است .

وی با بیان اینکه میانگین سرانه آموزشی کشور حدود پنج و نیم متر مربع است گفت: سرانه فضای آموزشی در استان سمنان یک و نیم متر مربع از میانگین کشوری کمتر است.

وزیر آموزش و پرورش اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی و ساخت فضا‌های جدید آموزش از سیاست‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش برشمرد و گفت : در راستای اجرای این نهضت ۷۰ مدرسه برای استان سمنان پیش‌بینی شده و امیدواریم با افتتاح این مدارس، سرانه فضا‌های آموزشی این استان افزایش یابد.

وی در ادامه افزود :‌ نوع نگاه دولت چهاردهم، حل چالش‌های اساسی کشور در کنار پرداختن به مسائل راهبردی مانند آموزش است و تمام کشورهای توسعه‌یافته، مسیر پیشرفت خود را از ایستگاه آموزش و پرورش عبور داده‌اند.

کاظمی، بزرگترین وجه ممیزه دولت و شخص رئیس‌جمهور را نگاه راهبردی به آموزش دانست و گفت: ثمرات و برکات این نگاه را مردم ایران، ۱۲ سال دیگر به وضوح خواهند دید؛ زمانی‌که مدارسی شاداب، امیدآفرین و با استانداردهای جهانی در سراسر کشور داشته باشیم.

افتتاح ۲۴۰۰ پروژه آموزشی در آستانه مهر

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی از رکوردی تاریخی در حوزه مدرسه‌سازی خبر داد و گفت: ۲۴۰۰ پروژه آموزشی در کمتر از شش ماه به اتمام رسیده و در آستانه سال تحصیلی جدید وارد چرخه آموزش کشور می‌شود که این آمار در تاریخ آموزش و پرورش ایران بی‌نظیر است.

وی افزود: هم‌اکنون ۷۴۰۰ پروژه مدرسه‌سازی در قالب این نهضت در سراسر کشور در دست اجرا است که وضعیت آن‌ها به‌صورت ساعتی و آنلاین در سامانه ساتع وزارتخانه رصد می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش استان سمنان را دارالمومنین خواند و میزبانی این استان در آئین اختتامیه پیش‌اجلاسیه نماز دانش‌آموزی سراسر کشور را یک افتخار فرهنگی بزرگ، توصیف و تأکید کرد: توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، رخدادی ارزشمند و عاملی مهم برای ارتقای کیفیت فضای آموزشی است.

وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران و تمامی دست‌اندرکاران عرصه آموزش در استان سمنان خواستار تسریع در تکمیل پروژه‌های آموزشی نیمه‌تمام این استان شد.

۳۰ هزار معلم جدید بکارگیری می‌شوند

وزیر آموزش و پرورش از بکارگیری ۳۰ هزار معلم در آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

کاظمی با بیان اینکه ارزیابی تکمیلی و صلاحیت سنجی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی این وزراتخانه در حال انجام است گفت: همه مراحل آزمون و اعلام نتایج بصورت شفاف و بدون شبهه انجام شده و با ارزیابی نهایی، ۳۰ هزار نفر از ۷۰ هزار داوطلب پذیرفته شده از آغاز سال تحصیلی جدید بکارگیری خواهند شد.

وزیر آموزش و پرورش اظهار امیدواری کرد: با وجود تعویق یک ماهه آزمون به دلیل شرایط جنگی، با تمهیدات در نظر گرفته شده معلمان جدید برای آغاز سال تحصیلی جدید آمادگی لازم را کسب کنند.







وی اضافه کرد: تمام معلمان و مدیران آموزش و پرورش کشور پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به در دوره‌های آموزشی شرکت می کنند.

کاظمی همچنین با اشاره به اینکه نسبت آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی برخلاف سال گذشته به ترتیب ۷۰ به ۳۰ درصد شده است، اضافه کرد: داوطلبانی که صلاحیت آنان در مرحله گزینش احراز نشده است هم فرصت اعتراض و رسیدگی مجدد را خواهند داشت.

کاظمی همچنین با بیان اینکه نهضت عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دو کلان برنامه‌ی ملی در این وزارتخانه است گفت: در بحث عدالت آموزشی جذب معلمان جدید و توسعه و نوسازی فضا‌های آموزشی مد نظر است و در بحث ارتقای کیفیت که با مشارکت همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها با محوریت آموزش و پرورش در حال پیگیری است.





ادای احترام وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهدای سمنان

وزیر آموزش و پرورش در بدو ورود به استان سمنان به مقام شامخ شهدای این استان ادای احترام کرد.

علیرضا کاظمی صبح امروز (پنج‌شنبه ۶ شهریور ) در بدو ورود به استان سمنان، مورد استقبال مقامات استانی قرار گرفت و سفر خود را با ادای احترام به مقام شامخ شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب آغاز کرد.

کاظمی در نخستین برنامه سفر خود به سمنان با حضور در این آیین معنوی ، ضمن قرائت فاتحه، غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهید خوش‌نام، شهدا را چراغ راه کشور دانست و بر ضرورت ادامه مسیر آنها در خدمت‌رسانی به مردم و پاسداشت آرمان‌های انقلاب تأکید کرد.

وزیر آموزش و پرورش که با هدف افتتاح چند طرح آموزشی و پرورشی، شرکت در ششمین اجلاسیه سراسری نماز دانش‌آموزی و نشست مشترک شورای آموزش و پرورش به سمنان سفر کرده است، در بدو ورود به این استان، مورد استقبال رسمی عباس گلرو؛ نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی و قاسم شریفی؛ مدیرکل آموزش و پرورش این استان قرار گرفت.







وزیر آموزش و پرورش در این سفر که در راستای اجرای نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی و پرورشی صورت گرفته، چند طرح ازجمله آغاز عملیات اجرایی پنج پروژه آموزشگاهی نهضت ملی مسکن و آموزشگاه ۱۲کلاسه سمیه در شهرستان آرادان را افتتاح خواهد کرد.

گفتنی است، در این مراسم، نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، استاندار، مدیرکل و اعضای شورای معاونان آموزش و پرورش استان، جمعی از مسئولان محلی و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران حضور داشتند.