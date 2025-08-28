رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد از پیشرفت ۹۵ درصدی مرحله نخست طرح انتقال پساب به شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مسعود حبیبی با اشاره به اجرای طرح انتقال پساب بهرام‌آباد گفت: این طرح به طول ۸.۵ کیلومتر، در مرحله نخست با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد، در مراحل پایانی قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر، این خط انتقال در مرحله انجام تست‌های هیدرواستاتیک قرار دارد تا از آب‌بندی کامل و نبود هرگونه ترک یا نشتی در طول مسیر اطمینان حاصل شود.

حبیبی با بیان اینکه اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برای مرحله دوم طرح شامل ساخت تصفیه خانه تکمیلی و منابع ذخیره برآورد شده است، افزود: پس از تحویل زمین، احداث تصفیه خانه ثانویه، فرآیند احداث تصفیه‌خانه و نصب تجهیزات تکمیلی آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد گفت: ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده که ۱۲۰ میلیارد ریال برای خرید لوله و ۵۰میلیارد ریال برای خط انتقال پیش بینی شده است.