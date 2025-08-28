سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی سودابه سلیمانی را به عنوان سرپرست معاونت علوم مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در متن پیام بیژن رنجبر سرپرست دانشگاه آزاد آمده است:

خواهر گرامی سرکار خانم سودابه سلیمانی

با سلام

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزنده سرکارعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست معاونت علوم مهندسی و کشاورزی دانشگاه» منصوب می‌شوید. ضمناً مسئولیت امور پژوهشی و طرح پایش و سامانه پژوهشیار نیز به شما محول می‌گردد.

از سرکار عالی انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی و مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فضای انقلابی، حفظ کیان دانشگاه و ارتقای علمی و اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی بالاخص بسته‌های کاری «ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی» و «پیشرفت علمی مرجعیت‌ساز و تمدن‌آفرین» با تأکید بر محور‌های زیر اهتمام ورزید.

- متناسب‌سازی و تعادل بخشی به دوره‌های تحصیلی و حجم آموزش نظری، علمی و مهارتی به تناسب اهداف رشته تحصیلی و ماهیت دروس با اولویت مقاطع کاردانی و کارشناسی

- برقراری ارتباط تعاملی و مستمر با صنایع و سازمان‌های محلی در راستای ارتقای کاربردپذیری محتوا‌های آموزشی و کارآمادگی در دانشجویان و آموزش مبتنی بر خلق رشته تحصیلی و محتوای آموزشی براساس تحقق رویکرد حل مسائل واقعی و مدیریت دانش و اتصال حلقه آموزش، کارآفرینی و اشتغال

- تغییر نظام تعاملی استاد و دانشجو و افزایش انعطاف‌پذیری فرآیند آموزش مبتنی بر استعداد‌ها و تقویت قدرت ابتکار و خلاقیت دانشجو

- اصلاح نظام جذب، حمایت و ارزیابی تحصیلی دانشجویان بر مبنای رویکرد یادگیری عمیق مبتنی بر داده‌های پیمایشی

- بازآرایی ساختار نظام آموزشی با تأکید بر حوزه‌های دانشی میان رشته‌ای و ایجاد دانشکده‌های موضوع‌محور و فناوری و گروه‌های دانش‌محور درون آنها

- شبکه سازی پیشروان آموزش، پژوهش و فناوری در قالب شبکه علوم و تحقیقات با مأموریت فعالیت در مرز دانش

- الزام هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان به پروژه‌های مسئله‌محور

- اجرای مأموریت‌های پیشتازی در فعالیت‌های علمی و برنامه تولید دستاورد‌های علمی در مرز دانش

امید است با اتکال به درگاه ذات اقدس احدیت، در راه خدمت به اسلام و مسلمین و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی و اعتلای نظام آموزش عالی موفق ومؤید باشید.

همچنین رنجبر در نامه‌ای جداگانه از زحمات و تلاش‌های محمد علی اکبری معاون سابق علوم مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی قدردانی کرد.