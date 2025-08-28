مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از صدور ۲۶ مجوز سرمایه‌گذاری در طول دفاع مقدس ۱۲ روزه در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، صابر پرنیان در نشست خبری با اصحاب رسانه از تبدیل آذربایجان شرقی به تولید پنل خورشیدی خبر داد و گفت: با سرمایه‌گذاری‌هایی که در انرژی خورشیدی صورت گرفته این استان در آینده به قطب تولید پنل خورشیدی تبدیل خواهد شد.

پرنیان از تامین بیش از چهار میلیون لیتر گازوئیل برای سوخت ژنراتور واحد‌های تولیدی خبر داد و افزود: برای جبران بخشی از این ناترازی تامین گازوئیل ژنراتور‌های واحد‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفته و در ماه گذشته بیش از چهار میلیون لیتر برای این واحد‌ها گازوئیل تامین شده است.

وی به آمادگی استان برای سرمایه‌گذاری در تولید پنج هزار و ۷۵۰ مگاوات برق اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو از این مقدار فقط با یک هزار و ۱۰۰ مگاوات آن به دلیل مشکلات اداری موافقت کرده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از صدور ۲۶ مجوز سرمایه‌گذاری در طول دفاع مقدس ۱۲ روزه خبر داد.

وی با اشاره به کسب رتبه دوم اقتصادی کشور توسط آذربایجان شرقی به شرایط سخت پس دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: پس از تهران بیشترین حملات به این استان شد ولی با همکاری و هم‌افزایی تمام ارگان‌های دولتی توانستیم با کمترین مشکل این دوران را مدیریت کنیم.

وی تصریح کرد: از بهمن سال گذشته ۲۵۰ کارخانه جدید ایجاد یا توسعه یافته که زمینه اشتغال هشت هزار نفر را ایجاد کرده است. در ۹ ماه گذشته نیز ۸۰ واحد صنعتی احیا و ۳۲ معدن راکد فعال شده‌اند.

پرنیان با بیان اینکه ۱۲۰۰ واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در استان وجود دارد اظهار کرد: امیدواریم این طرح‌ها تا پایان دولت چهاردهم به بهره‌برداری برسد و برای بیش از ۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کند و در این راستا نیز دولت باید بسترساز باشد تا بخش خصوصی بتواند وارد میدان شود

وی با تاکید بر جبران عقب ماندگی‌های گذشته در حوزه مس گفت: در این حوزه حداقل باید ۵۰ هزار نفر شغل ایجاد شود و تولید کاتد مس و شهرک مس نیز محقق شود.

وی از دریافت ۴۰ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان خبر داد و گفت: متاسفانه این ارقام در استان هزینه نمی‌شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، رسانه‌ها را بازوی خدمت دانست و تاکید کرد: رسانه‌ها باید با ارائه تصویر واقعی از جامعه، پیشتاز در تبیین موقعیت استان باشند.

وی به دستاورد کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی و صنعت از شرایط فعلی استان رضایت دارند و سه‌شنبه‌های اقتصادی به صورت مستمر برگزار می‌شود.

وی از صدور حکم تاریخی قوه قضائیه پس از ۷۰ سال برای بازگرداندن ۳۵ هزار هکتار اراضی اقتصادی به دولت خبر داد و گفت: این اقدام موانع سرمایه‌گذاری را از میان برداشت و مسیر توسعه را هموار کرد.

پرنیان از اعطای ۹ مجوز بهره‌برداری معدن طلا خبر داد و گفت: آذربایجان شرقی به قطب طلا تبدیل خواهد شد.