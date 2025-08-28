پخش زنده
وزیر علوم گفت: نیاز به بازنگری در دروس دانشگاهی ضروری است و ارتباط با صنعت و حل مسائل کشور اولویت اصلی دانشگاهها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین سیمایی صراف در نشستی با مسئولان و استادان دانشگاه صنعتی اصفهان، بر لزوم بازنگری اساسی در سرفصلها و دروس دانشگاهی تأکید کرد و گفت: بسیاری از درسها و رشتهها منسوخ شدهاند و ما هنوز در حال تکرار آنها هستیم؛ به جای آموزش علم، داریم تاریخ علم را آموزش میدهیم.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری هدف از علم را کاربرد و تأثیرگذاری آن در قدرتمند کردن جامعه برای حل مسئله دانست و تاکید کرد: نگاه آکادمیک و صنفی را کنار بگذاریم و با نگاهی علمی و منطبق با نیازهای روز، به بازبینی دروس بپردازیم و اختیار بهروزرسانی واحدهای آموزشی به دانشگاهها واگذار خواهد شد.
وی آموزش باکیفیت را سنگ بنای همه مأموریتهای دانشگاه بیان کرد و گفت: متأسفانه شاهد افت آموزشی هستیم.
سیمایی صراف با اشاره به تجربههای گذشته، هشدار داد که نباید از تربیت نسل متخصص در مقطع کارشناسی غافل شویم، چرا که اساس تخصص در همین دوره ساخته میشود.
وزیر علوم ، همجواری در بخش دیگری از سخنان خود برخی دانشگاهها با مراکز بزرگ صنعتی همچون فولاد مبارکه را «توفیق بزرگی» برای استان برشمرد و از مدیران این صنایع، بهویژه مدیرعامل فولاد به دلیل حفظ ارتباط مستحکم با دانشگاه قدردانی کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که این پیوند روزبهروز تقویت شده و تأثیرگذاری دانشگاه در صنعت و جامعه برای حل مشکلات کشور پررنگتر شود.
سیمایی صراف در ادامه با اشاره به درخواستها برای واگذاری طرحهای ملی به دانشگاهها، گفت: من فکر نمیکنم محدودیتی در این زمینه وجود داشته باشد، اما دانشگاهها باید «همت» کنند و صنعت و دولت نیز باید نیازها و درخواستهای خود را بهوضوح اعلام نمایند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین گفت: دولت چهاردهم پیگیر حل چالشهای کشور در حوزه دانشگاه است و این پیگیریها نشاندهنده این است که دولت بهصورت جدی منتظر نقشآفرینی دانشگاه و ارائه نتایج سریع و کاربردی است.
ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان با زیربنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ متر مربع درمدت ۱۱ سال با بیش از ۳۲۰۰ میلیارد ریال هزینه ساخته شده است.
این ساختمان پنج طبقه شامل ۱۵ کلاس درس، ۲۱ آزمایشگاه و کارگاه تخصصی، سه سایت کامپیوتری، ۱۰۰ اتاق استادان و فضاهای اداری و آموزشی است که ظرفیت استقرار ۷۶۰ دانشجو را دارد.
همچنین یک سالن اجتماعات با ظرفیت ۱۳۳ نفر و یک سالن جلسات ۸۰ نفره برای برگزاری برنامههای علمی، پژوهشی و فرهنگی در این دانشکده پیشبینی شده است.
وزیر علوم همچنین از آزمایشگاه صنعت۴ که در زمینه توسعه هوش مصنوعی فعالیت میکند، مرکز نوآوری که با سرمایهگذاری فولادمبارکه راه اندازی شده، همچنین تصفیهخانه پساب که ۸۰ درصد فضای آبیاری جنگلی و منظر دانشگاه را پوشش میدهد، بازدید کرد.
همچنین مرحله نخست نیروگاه خورشیدی شهرک علمی و تحقیقاتی با توان یک مگا واتی در سفر وزیر علوم به اصفهان افتتاح شد.
پکیج تصفیه فاضلاب درشهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان در مدار بهره برداری
طرحهای مدیریت سبز پکیج تصفیه فاضلاب، تاسیسات جانبی مخزن ذخیره ایستگاه پمپاژ و شبکه انتقال فاضلاب مرکزی شهرک علمی تحقیقاتی با حضور وزیر علوم افتتاح شد.
پکیج تصفیه فاضلاب از ظرفیت ۱۵ لیتر بر ثانیه، مخازن ذخیره با ظرفیت ۳۵۰۰ متر مکعب با ۷۵۰ میلیارد ریال هزینه راه اندازی شده که شبکه انتقال آن از محل تصفیه خانه تا منابع ذخیره به طول ۱۷۰۰ متر میرسد و ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۲۰۰۰ متر مکعب است.
مرحله نخست مجموعه نیروگاههای خورشیدی شمس الشموسدر شهرک علمی وتحقیقاتی بهره برداری و ساخت نیروگاه یک مگاواتی هم در این شهرک آغاز شد.
پیش از این وزیر علوم به همراه استاندار اصفهان و مدیرعامل فولاد مبارکه از، دانشگاه مهندسی مکانیک سرای دانشجویی و آزمایشگاه صنعت چهار بازدید کرد.
اجرایی شدن کاهش دوره کارشناسی تاثیر مثبتی بر بازار کار دارد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در کاشان در خصوص نحوه اجرای کاهش طرح دوره کارشناسی گفت:تغییر مدت دوره کارشناسی از چهار به سه سال، تأثیر مثبتی بر بازار کار خواهد داشت و به تقویت مهارت آموزی کمک میکند.
حسین سیمایی صراف با اشاره به اینکه در مسیر اجرای این طرح مخالفان و ذینفعانی هست، اما مصمم به اجرای آن هستیم، افزود: موفقیت در اجرای این طرح منوط به برنامه ریزی دقیق و اجرای صحیح آن به منظور حفظ کیفیت آموزش عالی است.
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی سه طرح در کاشان
سه طرح عمرانی با حضور وزیر علوم در دانشگاه کاشان افتتاح و ساخت آن آغاز شد.
ساختمان مرکز توسعه فناوری اطلاعات امنیت و هوشمندسازی با ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه در دانشگاه کاشان افتتاح و عملیات ساخت خوابگاه متاهلان مهندس پرویز منوچهری کاشانی و خوابگاه دانشجویی دکتر علی سعیدی در این واحد دانشگاهی آغاز شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دیروز در حاشیه افتتاح ساختمان مرکز توسعه فناوری اطلاعات امنیت و هوشمندسازی دانشگاه کاشان گفت: هدف سفر به استان تجلیل از خیرانی است که در آموزش عالی بانیان دوره مدرن کشور، خیران هستند.
حسین سیمایی افزود: افرادی از جمله میرزا حسن رشدیه، حاج حسین ملک و ... آموزش نوین در کشور را بنا کردند.
سیمایی گفت: در فرهنگ ایرانی کار خیر بیشتر به سمت امور مذهبی، ساخت مدرسه، پل و جاده است، اما در غرب کار خیر معطوف به ارتقای نیروی انسانی است و در کشور ما هم خیران هوشمند به این سمت آمدهاند.
وی افزود: عملیات اجرایی ۲ طرح عمرانی هم در دانشگاه کاشان آغاز و یک طرح به بهره برداری رسید که بانی این اقدام ۲ خیر هستند.
وزیر علوم، تحقیقات وفناوری تاکید کرد: دانشگاه کاشان با پنج دهه سابقه فعالیت از دانشگاههای سرآمد در کشور است.
دانشگاه کاشان در سال ۱۳۵۲ تاسیس و در حال حاضر با ۳۱۳ عضو هیات علمی،۹ هزار و ۵۰۰ دانشجو و ۲۵۰ کد رشته در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو میپذیرد.
شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.
وزیر علوم به مقام شامخ شهدای اصفهان ادای احترام کرد
حسین سیمایی صراف امروز در بدو ورود به اصفهان، با حضور در امامزاده سید محمد و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، مورد استقبال جمعی از مسوولان استانی قرار گرفت.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری در راستای تداوم مسیر خدمت رسانی و اجرای طرحهای توسعهای و به مناسبت هفته دولت به اصفهان سفر کرده است.
حضور در جلسه شورای اداری استان، افتتاح چند پروژه در دانشگاه اصفهان شامل زیرساختهای فاز سوم ناحیه نوآوری و بازسازی مخزن کتاب دانشکده ادبیات، حضور در اجلاس روسا و مدیران دانشگاههای استان، بازدید از دانشگاه صنعتی و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ، افتتاح طرحهای شهرک شامل نیروگاه خورشیدی و پکیج تصفیهخانه فاضلاب و بازدید از صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی و سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی فولاد مبارکه و انعقاد تفاهمنامه کاری با شرکت فولاد از برنامههای وزیر علوم در سفر به اصفهان است.
در هفته دولت هزار و ۱۷۸ طرح به ارزش بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان در اصفهان افتتاح و برخی ساخت آن آغاز میشود.