وزیر علوم تحقیقات و فناوری در بدو ورود خود به اصفهان به مقام شامخ شهدای در امامزاده سید محمد خمینیشهر اصفهان ادای احترام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین سیمایی صراف امروز در بدو ورود به اصفهان، با حضور در امامزاده سید محمد و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، مورد استقبال جمعی از مسوولان استانی قرار گرفت.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری در راستای تداوم مسیر خدمت رسانی و اجرای طرحهای توسعهای و به مناسبت هفته دولت به اصفهان سفر کرده است.
حضور در جلسه شورای اداری استان، افتتاح چند پروژه در دانشگاه اصفهان شامل زیرساختهای فاز سوم ناحیه نوآوری و بازسازی مخزن کتاب دانشکده ادبیات، حضور در اجلاس روسا و مدیران دانشگاههای استان، بازدید از دانشگاه صنعتی و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ، افتتاح طرحهای شهرک شامل نیروگاه خورشیدی و پکیج تصفیهخانه فاضلاب و بازدید از صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی و سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی فولاد مبارکه و انعقاد تفاهمنامه کاری با شرکت فولاد از برنامههای وزیر علوم در سفر به اصفهان است.
در هفته دولت هزار و ۱۷۸ طرح به ارزش بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان در اصفهان افتتاح و برخی ساخت آن آغاز میشود.