به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ ساختمان مرکز توسعه فناوری اطلاعات امنیت و هوشمندسازی با ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه در دانشگاه کاشان افتتاح و عملیات ساخت خوابگاه متاهلان مهندس پرویز منوچهری کاشانی و خوابگاه دانشجویی دکتر علی سعیدی در این واحد دانشگاهی آغاز شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دیروز در حاشیه افتتاح ساختمان مرکز توسعه فناوری اطلاعات امنیت و هوشمندسازی دانشگاه کاشان گفت: هدف سفر به استان تجلیل از خیرانی است که در آموزش عالی بانیان دوره مدرن کشور، خیران هستند.

حسین سیمایی افزود: افرادی از جمله میرزا حسن رشدیه، حاج حسین ملک و ... آموزش نوین در کشور را بنا کردند.

سیمایی گفت: در فرهنگ ایرانی کار خیر بیشتر به سمت امور مذهبی، ساخت مدرسه، پل و جاده است، اما در غرب کار خیر معطوف به ارتقای نیروی انسانی است و در کشور ما هم خیران هوشمند به این سمت آمده‌اند.

وی افزود: عملیات اجرایی ۲ طرح عمرانی هم در دانشگاه کاشان آغاز و یک طرح به بهره برداری رسید که بانی این اقدام ۲ خیر هستند.

وزیر علوم، تحقیقات وفناوری تاکید کرد: دانشگاه کاشان با پنج دهه سابقه فعالیت از دانشگاه‌های سرآمد در کشور است.

دانشگاه کاشان در سال ۱۳۵۲ تاسیس و در حال حاضر با ۳۱۳ عضو هیات علمی،۹ هزار و ۵۰۰ دانشجو و ۲۵۰ کد رشته در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.

شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.