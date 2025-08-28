پخش زنده
کمیته امداد امام خمینی طرح نصب پنلهای خورشیدی (نیروگاههای ۵ کیلوواتی) را برای مددجویان اجرا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر گفت: امسال نزدیک به ۱۵۰۰ واحد انفرادی پنل خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد استان بوشهر اجرا شده است.
محبی افزود: با مشارکت بنیاد برکت نیز نزدیک به ۸۰۰ واحد دیگر را از محل منابع اختصاصی این نهاد و تسهیلات بانکی انجام خواهیم داد.
وی افزود: اگر زمین مورد نیاز تامین شود، شرایطی را فراهم خواهیم کرد که ۵ مزرعه نیروگاه خورشیدی در سطح استان ایجاد شود.
محبی بیان کرد: این طرح با هدف توانمندسازی اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار برای خانوادههای تحت پوشش اجرا میشود.
در حال حاضر ۳۵ هزار خانوار از کمکهای حمایتی و توانمند سازی کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر بهرهمند هستند.