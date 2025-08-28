پخش زنده
امروز: -
خبرهایی از حضور تکواندوکا قزوینی در رقابتهای قهرمانی جهان تا حضور کبدی کار استان در اردوی تیم ملی کبدی را در بسته خبرهای ورزشی امروز پنجشنبه ۶ شهریور مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهران برخورداری با درخشش در پیکارهای انتخابی جایگاه خود را در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم برای مسابقات جهانی تثبیت کرد.
رقابتهای تکواندوی قهرمانی جهان آبان ماه به میزبانی چین برگزار میشود.
بانوی هندبالیست استان در اردوی تیم ملی
کادرفنی تیم هندبال بانوان بزرگسال کشور عطیه شهسواری را به اردو دعوت کرد.
ملی پوشان تا نهم شهریور تمرینات خود را در تهران پیگیری میکنند.
تیم ملی خود را برای مسابقات قهرمانی جهان که آذرماه به میزبانی مشترک آلمان و هلند برگزار میشود، آماده میکند.
شناخت رقبای امیدهای شمس آذر
با قرعه کشی لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور شمس آذر در گروه دوم با تیمهای نساجی مازندران، تراکتورسازی تبریز، آلومینیوم اراک، ملوان بندر انزلی، نود ارومیه، نفت اهواز و صنعت نفت آبادان هم گروه شد.
لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور مهرماه برگزار خواهد شد.
صعود به جمع هشت تیم برترجهان با حضور والیبالیست استان
تیم والیبال جوانان کشور با حضور عماد کاکاوند والیبالیست اهل محمدیه در مرحله یکهشتم نهایی مسابقات جوانان جهان مقابل آرژانتین به برتری رسید.
پیش از این نیز ملیپوشان ایران با پیروزی برابر تیمهای قزاقستان، پورتوریکو، کره جنوبی، کانادا و لهستان، قدرت خود را به رخ جهانیان کشیده بودند.
مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان به میزبانی چین در حال برگزاری است.
کبدی کار استان در اردوی تیم ملی
کادرفنی تیم کبدی جوانان کشور مهدی قهرمانی را به اردو دعوت کرد.
اردوی ملی پوشان تا چهاردهم شهریور در تهران پیگیری خواهد شد.
تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۵ بحرین آماده میشود.