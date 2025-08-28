وزیر آموزش و پرورش گفت: به نیت‌های خیرخواهانه خیرین در راه خدمت به میهن عزیزمان ایران و به دغدغه‌های آنها برای آینده این سرزمین با تمام وجود افتخار می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی دیروز عصر در بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز تهران که در سالن جلسات همایش‌های دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد، گفت: به نمایندگی از جامعه بزرگ تعلیم و تربیت، به معلمان الگو و فرهنگ‌ساز جامعه و به تمامی کسانی که ساخت فرهنگ یک جامعه را با مدرسه‌سازی هدف قرار داده‌اند، ادای احترام می‌کنم.

وی افزود: این همایش بسیار معنوی و مملو از عشق و علاقه و انگیزه است؛ انگیزه به ایران عزیز، به دانش‌آموزان و آینده‌سازان این سرزمین، به معلمان و به جامعه بزرگ و تأثیرگذار تعلیم و تربیت است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که‌ای‌کاش وقت بیشتری بود و همه خیرینی که اینجا حاضر شده‌اند صحبت می‌کردند، گفت: مادر شهید عزیزی که نه‌تنها فرزندش را تقدیم کرده، بلکه تمام دارایی خود را نیز بخشیده و به این دارایی افتخار می‌کند؛ خیری که می‌گوید: «تا جان دارم مدرسه می‌سازم»؛ آقای حاج اکبر ابراهیمی که می‌فرماید: «من یک دقیقه از این دنیا را با هزاران سال جهان دیگر معاوضه نمی‌کنم»، اینها نشان می‌دهد که این عزیزان به درکی متفاوت از زندگی در دنیا دست یافته‌اند. خوشا به حال شما که جلوه‌هایی از رحمانیت و ربوبیت خداوند در وجودتان تجلی کرده است.

وزیر آموزش و پرورش خطاب به خیران، اظهار کرد:خیرین دغدغه خدمت به کشور را دارند به نیت‌های خیرخواهانه شما در راه خدمت به میهن عزیزمان ایران و به دغدغه‌های شما برای آینده این سرزمین ادای احترام می‌کنم؛ ما به وجود همه شما افتخار می‌کنیم.