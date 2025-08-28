پخش زنده
اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان بوشهر در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، در مدت دو سال بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نهال تولید کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهرگفت: نهالهای تولیدی در نهالستانهای استان بوشهر، در بین دستگاههای اجرایی و در اراضی بیابانی، جنگلی و نواحی ساحلی توزیع و کاشته شده است.
گرشاسبی افزود: هم اکنون در سطح نهالستانها، تعدادی نهال آماده وجود دارد که میتواند مورد استفاده مردم قرار گیرد.
وی بیان کرد: کشاورزان میتوانند از این نهالها در حاشیه مزارع خود استفاده کنند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اضافه کرد: هم اکنون در حال تهیه نهال اکالیپتوس و حرا هستیم تا در سال آینده در نواحی مختلف استان کاشته شود.