رئیس دانشگاه تهران با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور خدمات دانشجویی و رفاهی دانشگاه‌ها که حدود ۳۰ درصد کل بودجه دانشگاه را شامل می‌شود، گفت: این هزینه‌های چشمگیر در واقع صرف مأموریتی می‌شود که وظیفه دانشگاه نیست.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین امید در دومین نشست مشترک هیأت‌رئیسه دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی در سال ۱۴۰۴ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ضمن تشکر از میزبانی و همراهی دانشگاه علوم پزشکی در برگزاری نشست‌های مشترک گفت: این گونه هم‌افزایی بین مدیران دو دانشگاه بزرگ، به طور حتم نتایج خوبی در درازمدت خواهد داشت و آموزش عالی و پزشکی کشور از آن بهره‌مند خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه، وضعیت علمی کشور با وضعیت علمی جهان و حتی منطقه در رقابتی جدّی قرار دارد افزود: پیشرفت برخی کشور‌های همسایه در حوزه علم و فناوری و عدم توجه جدّی به آموزش عالی در کشور، نگران‌کننده است.

رئیس دانشگاه تهران اضافه کرد: به هر حال، علم دارای معیار‌های جهانی است و باید مقیاس‌های جهانی پیشرفت آن سنجش شود که متأسفانه ما در این زمینه حرکت و شتاب شایسته را نداریم.

امید با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور خدمات دانشجویی و رفاهی که حدود ۳۰ درصد کل بودجه دانشگاه را شامل می‌شود، ادامه داد: این هزینه‌های چشمگیر در واقع صرف مأموریتی می‌شود که وظیفه دانشگاه نیست.

وی معتقد است: دانشگاه نباید به جای دغدغه علمی و پژوهشی، دغدغه غذا و خوابگاه را در بودجه‌ریزی داشته باشد و به هر حال باید این بار سنگین از روی دوش دانشگاه‌ها برداشته شود تا به وظیفه اصلی خود برسند.

رئیس دانشگاه تهران در توضیح بیشتری گفت: در همین زمینه دانشگاه تهران برای نخستین بار در کشور، پیشنهاد استقلال مالی دانشگاه را ارائه داده تا در یک دوره چهار ساله، ابتدا بار‌های اضافه و مسئولیت‌های نامرتبط و هزینه‌بر مثل خدمات رفاهی را از دوش دانشگاه برداشته شود و در مرحله دوم نیز دانشگاه با تعرفه واقعی و استاندارد کیفی جهانی، دانشجو بپذیرد و جذب کند.

وی تاکید کرد: ما در این پیشنهاد جدّی هستیم و اگر دولت حداقل به دانشگاه تهران این اجازه را بدهد تا به‌عنوان نمونه این کار صورت بگیرد، به احتمال زیاد مدل موفقی در اداره دانشگاه‌ها خواهد بود.

امید در ادامه با بیان اینکه، طیف وسیعی از همکاری‌های مشترک از حداقل تا حداکثر وجود دارد، افزود: حداقل همکاری‌ها می‌تواند امور پژوهشی مشترک باشد و حداکثر آن همکاری‌های راهبردی در عرصه‌های مهم و روز دنیا مثل هوش مصنوعی، تأسیس صندوق مشترک حمایت از فعالیت‌های پژوهشی، همکاری در احیای طرح شهر دانش بین دو دانشگاه و مشارکت در طرح‌های کلان توسعه‌ای مثل برج فناوری دانشگاه تهران. ما برای هر نوع همکاری از حداقل تا حداکثر آماده‌ایم و امیدواریم هم‌افزایی دو دانشگاه، ثمرات شایسته در پیشبرد اهداف نظام آموزش عالی و پزشکی کشور داشته باشد.

در ادامه جلسه، رضا رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز، ضمن ارائه توضیحاتی، از همکاری و همراهی دانشگاه تهران برای تعمیق و توسعه روابط دو دانشگاه تقدیر و تشکر کرد.

بر اساس اعلام دانشگاه تهران، در ادامه این نشست اعضای هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی نیز به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص موضوعات مشترک از جمله، آغاز فعالیت‌های عملیاتی جدّی مشترک بین دو دانشگاه ، انتشار مجلات مشترک ، تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان مشترک و عضویت اعضای هیأت‌ امنای دو دانشگاه، در دانشگاه همکار اشاره کردند.

در پایان جلسه، پیشنهاد تأسیس دبیرخانه مشترک بین دو دانشگاه به تصویب رسید و مقرر شد مصوبات و موضوعات مطرح شده در این جلسات، در دبیرخانه‌ای که با مسئولیت مرکز حوزه ریاست دانشگاه تهران تشکیل می‌شود، پیگیری شود و نشست‌های مشترک نیز به طور منظم و فصلی برگزار شود.