نیاز فوری به گروههای O و B منفی
فراخوان عمومی برای اهدای خون در فارس
مدیرکل انتقال خون فارس با اشاره به نیاز جدی مراکز درمانی استان، از مردم بهویژه دارندگان گروههای خونی O و B منفی خواست با اهدای خون به بیماران نیازمند یاری برسانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجید اکبرزاده مدیرکل انتقال خون فارس با اشاره به نیاز مراکز درمانی استان به خون و فرآوردههای خونی، از دارندگان گروههای خونی O و B منفی خواست با حضور در پایگاههای انتقال خون، در نجات جان بیماران سهیم شوند.
وی با بیان اینکه هر واحد خون اهدایی میتواند جان دستکم سه بیمار نیازمند را نجات دهد، افزود: این اقدام نوعدوستانه به منزله اهدای حیات به بیماران است.
مدیرکل انتقال خون فارس همچنین از داوطلبان خواست هنگام مراجعه به پایگاههای انتقال خون، کارت ملی خود را به همراه داشته باشند و افزود: علاقهمندان میتوانند برای اطلاع از نشانی پایگاههای انتقال خون استان فارس به درگاه اینترنتی fars.ibto.ir مراجعه کنند.