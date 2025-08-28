۲۶ طرح با ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خراسان شمالی به صورت تصویری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی دقایقی پیش، ۲۶ طرح با ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خراسان شمالی به صورت تصویری با حضور دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت افتتاح شد.

افتتاح انبار راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی، نخستین طرح بود. این انبار با زیربنای حدود ۱۳۰۰ متر مربع و هزینه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان احداث شده و عملیات عمرانی آن پایان یافت.

دو خانه بهداشت در روستاهای چری و جعفراباد فاروج و آموزشگاه بهورزی افتتاح شد. در شهرستان جاجرم مرکز جامع سلامت افتتاح شد.

در شهرستان راز و جرگلان، مرکز جامع سلامت روستایی راستقان با جمعیت ۴۴۰۰ نفر که سال ۹۶ کلنگ زنی شده بود، امروز افتتاح شد که خانه های بهداشت متعددی را زیر پوشش خواهد داشت. مرکز جامع سلامت چمن بید به سملقان و در بجنورد هم اورژانس بانوان افتتاح شد. سهم شهرستان شیروان هم چهار طرح بود.