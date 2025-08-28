چندین طرح عمرانی، کشاورزی، خدماتی و تولیدی به مناسبت هفته دولت در سپیدان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، چندین طرح عمرانی، کشاورزی، تولیدی و خدماتی با هزینه بیش از ۵۲ میلیارد تومان در سپیدان افتتاح شد.

واحد صنعتی و تولیدی زغال فشرده در شهرک صنعتی بنگستان در زمینی به مساحت هفت هزار و ۷۸۰ مترمربع و با زیربنای هزار مترمربع با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ تن انواع زغال فشرده، واحد گلخانه سبزی و صیفی با ظرفیت تولید سالانه ۳۲۰ تن فلفل سبز دلمه با زیر بنای چهار هزار مترمربع در محله دهبید هماشهر، ۶ طرح مسکن مددجویی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) واقع در شهر اردکان و روستا‌های وزگ مراد، ابنو، برد زرد و ممبلو از جمله طرح‌هایی بود که در این شهرستان به بهره برداری رسید.

همچنین طرح ساماندهی گلزار شهدای شاداب، نمازخانه، سرویس بهداشتی و پارک حاشیه‌ای ورودی شهر هماشهر به طول ۴۰۰ متر و روشنایی بلوار شهرک شهید قاضی شهر اردکان نیز افتتاح شد.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.