به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:به نقل از روتبط عمومی نمایشگاه تهران،ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته تا ساعتی دیگر و با حضور و مشارکت ۱۰۵ شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آغاز بکار می‌کند.

ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک ایران با شعار"ایران، پیوندگاه هوشمند لجستیک منطقه"و به همت شرکت نمایشگاهی میلاد نور برگزار می‌شود.

حمید رضا قدبیگی دبیر برگزاری این رویداد گفت: ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران در شش محور کلیدی شامل: شقوق حمل و نقل پنج گانه، لجستیک دیجیتال و فناورانه، تاب آوری لجستیکی و مدیریت بحران، حمل و نقل ترکیبی و یکپارچه، زنجیره تامین پایدار، هوشمند و چابک، نوآوری، حکمرانی و سیاستگذاری برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه با حضور ۱۰۵ شرکت در سالن‌های ۶،۷،۸-۹، ۱۰، ۲۷ و در فضایی بالغ بر ۹هزارو ۷۵۰ متر مربع فضای سرپوشیده و ۷۲۰ متر مربع فضای باز برپا می‌شود.

دبیر برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران خاطرنشان کرد:در این نمایشگاه، کالا‌ها و خدمات حوزه ریلی در سالن اختصاصی ۷و ۸، کالا و خدمات شهری و زمینی درسالن‌های اختصاصی ۶ و ۱۰ ارائه خواهد شد.

قدبیگی با اشاره به روند برگزاری نمایشگاه صنعت حمل و نقل و لجستیک در سال‌های گذشته به صورت مجزا گفت: شرکت نمایشگاهی میلاد نور در صنعت حمل و نقل، بیش از ۱۰ سال نمایشگاه ریلی را برگزار کرده است و امسال بر اساس مجوز سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک تجمیع شده و توسط شرکت میلاد نور در شهریورماه برگزار می‌شود.

وی افزود:در این دوره از نمایشگاه بخش‌های مختلفی از جمله بخش نوآوری و فناوری‌های پیشرفته، بخش تجربه فناوری، مرکز تعاملات تجاری، بخش صادرات و تعاملات بین الملل، کارگاه‌های آموزشی، هاب رسانه و مستند سازی، پنل‌ها و نشست‌های تخصصی به عنوان بخش اصلی و هسته اصلی نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

دبیر برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران در خصوص ارائه نیاز‌های فناورانه فعالان این صنعت گفت: در بخش رویداد‌های نوآورانه، آخرین نوآوری‌های این حوزه‌ها ارائه و برای رویدادها، فضا‌های خاصی در یکی از سالن‌های اصلی در نظر گرفته خواهد شد. یکی دیگر از قسمت‌های نمایشگاه، استیج نوآوری نمایشگاه است، که در آن آخرین نوآوری‌هایی که در این صنعت و در نمایشگاه حضور دارند و یا خارج از نمایشگاه هستند جهت ارائه دعوت می‌شوند.

وی همچنین یادآور شد: برای اولین بار در کشور می‌خواهیم نمایشگاه بدون کاغذ را برگزار کنیم، در قدم اول حذف نقشه کاغذی نمایشگاه است، از سوی دیگر در سطح نمایشگاه نیز کیوسک‌هایی وجود دارد تا به افراد خدمات ارائه دهند و اطلاعات نمایشگاه‌ها از طریق کیو آر کد و ارسال پیامک ارائه می‌شود.

ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران از ششم تا نهم شهریورماه هر روز از ساعت ۹ تا ۱۶ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آماده بازدید علاقمندان است.