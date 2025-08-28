پخش زنده
همزمان با هفته دولت بهره برداری و اجرای ۱۳۶ طرح با سرمایهگذاری ۲۹۰۰ میلیارد تومان در جم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر گفت: ۱۱۶ طرح در جم بهرهبرداری شد و اجرای ۲۰ طرح نیز آغاز شد.
ارسلان زارع افزود: این طرحها در حوزههای عمران شهری، عمران روستایی، اقتصادی، خدماتی، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی اجرا شده است.
همچنین با حضور استاندار طرح ۲۷۲ واحدی شهرک مسکونی پتروشیمی کاویان افتتاح شد.
زارع گفت: این طرح با سرمایهگذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: کیفیت اجرای این طرح بسیار خوب و رضایت بخش است و امیدوارم رضایتمندی خانوادههای ساکن را فراهم کند.
همچنین استاندار در جم ضمن ادای احترام به شهدای والامقام این شهر در گلزار شهدای جم با خانواده شهید حسن پیمان هم دیدار و گفتوگو کرد.