به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر گفت: ۱۱۶ طرح در جم بهره‌برداری شد و اجرای ۲۰ طرح نیز آغاز شد.

ارسلان زارع افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های عمران شهری، عمران روستایی، اقتصادی، خدماتی، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی اجرا شده است.

همچنین با حضور استاندار طرح ۲۷۲ واحدی شهرک مسکونی پتروشیمی کاویان افتتاح شد.

زارع گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: کیفیت اجرای این طرح بسیار خوب و رضایت بخش است و امیدوارم رضایت‌مندی خانواده‌های ساکن را فراهم کند.

همچنین استاندار در جم ضمن ادای احترام به شهدای والامقام این شهر در گلزار شهدای جم با خانواده شهید حسن پیمان هم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.