برگزاری همایش روز جهانی مسجد برگزاری همایش روز جهانی مسجد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایش روز جهانی مسجد، با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» در مجتمع آدینه تهران در حال برگزاری است.

برنامه های این همایش شامل سخنرانی دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و قرارگاه ملی مسجد، سخنرانی حجت الاسلام محمدابراهیم رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد، تقدیر از امام جماعت شهید حملات رژیم صهیونیستی حجت الاسلام نیازمند و رونمایی از تیزر زندگی ایشان، تجلیل از ائمه جماعت فعال در دفاع مقدس ۱۲ روزه در قالب مساجد پرچمدار و فعالان مسجدی است.

**ثبت کارنامه‌ای درخشان از عملکرد مساجد در جنگ دوازده روزه

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد امروز در این همایش گفت: ائمه جماعات با یکدیگر در مسیر خدمت به مردم هم‌عهد می‌شوند، مساجد به ویژه ۵۰۰ مسجد پرچمدار در طول جنگ دوازده روزه کارنامه درخشانی از عملکرد خود ثبت کردند که این موضوع ضرورت حمایت‌های تقنینی از آنها را بیش از پیش آشکار کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین محمدابراهیم با بیان اینکه ۵۶ سال قبل رژیم صهیونیستی با توطئه شیطانی و نقشه‌ای شوم؛ قبله‌گاه اول مسلمین را به آتش کشید، گفت: در طول این سال‌ها این باند جنایتکار با کشتار مردم فلسطین و به ویژه جنایات دو سال اخیر موجی از نفرت را در میان مردم جهان ایجاد کرده است.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد ادامه داد: جنایات بی‌حد و حصر رژیم صهیونیستی در انهدام زیرساخت‌ها، مدارس، مساجد و خانه‌های مردم و همچنین قتل عام بیش از ۶۰ هزار نفر در طول دو سال گذشته، نفرت عمومی را نسبت به این رژیم در سطح جهان افزایش داده است.

وی افزود: امروز که بیست و یکمین اجلاس روز جهانی مسجد را برگزار می‌کنیم رژیم صهیونیستی در نظر مردم جهان در اوج نفرت قرار دارد و این اجلاس در حالی برگزارمی شود که این رژیم در بحران موجودیت بوده و در پرتگاه سقوط قرار گرفته است.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره به جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه، گفت: این جنگ تحمیلی را در حالی پشت سر گذاشتیم که ایران با موشک‌باران سرزمین‌های اشغالی به تعبیر مقام معظم رهبری این رژیم غاصب را له کرد و از پای در آورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم تصریح کرد: در ایامی که گذشت ملت عزیز ایران در سایه هدایت‌های مقام معظم رهبری در اوج اتحاد مقدس و انسجام ملی فوق‌العاده قرار گرفت، به تعبیر رهبری معظم ۹۰ میلیون نفر در این جنگ دوازده روزه هم‌صدا شدند و شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند؛ از سوی دیگر در حالی که در طول این جنگ تحمیلی تمرکز حملات رژیم به شهر تهران و برخی از مساجد این شهر بود، اما ائمه جماعات کارنامه درخشانی از خود باقی گذاشتند، کارنامه‌ای که یادآور دوران هشت سال دفاع مقدس بود.

وی گفت: ائمه جماعات در طول این جنگ دوازده روزه در هدایت معنوی، نورانی کردن دل‌ها و ایجاد ثبات و استقامت در میان مردم همواره حضور پررنگی داشتند؛ از سوی دیگر در این ایام شهدای روحانی‌ای نیز تقدیم اسلام و انقلاب شدند که از جمله آنها می‌توان به شهید «ابوالفضل نیازمند» اشاره کرد که امام جماعت مسجد «امام موسی کاظم (ع)» میدان نوبنیاد بود و به همراه همسر و سه فرزندش به مقام رفیع شهادت رسید؛ آن شهید، روحانی وارسته و در امور و برنامه‌های مرتبط با مسجد همواره پیش‌قدم و فعال بود.

**فعالیت بیش از ۵۰۰ مسجد پرچمدار در شهر تهران

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد ادامه داد: ائمه جماعات در محور‌های مختلف در طول این مدت ماموریت‌های خود را به خوبی انجام دادند از جمله با ایجاد قرارگاه راهبری مساجد در استان تهران، بیش از ۵۰۰ مسجد پرچمدار در شهر تهران و ۵۰۰ مسجد پرچم‌دار در شهرستان‌های استان تهران با همکاری ائمه جماعات شناسایی شدند و دستورالعمل مرتبط با عملکرد در ایام جنگ و بحران برای آنها صادر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم تأکید کرد: بر اساس فعالیت‌هایی که برای مساجد پرچم‌دار تعریف شد، موضوع جهاد تبیین، بصیرت‌افزایی، دشمن‌شناسی، حفاظت از محله و تأمین امنیت آن، امداد و کمک‌رسانی و معیشت و اشتغال با اولویت حل کردن مشکلات مردم در مساجد انجام شد که در این راستا مساجد پرچم‌دار عملکرد درخشانی داشتند و امید داریم که این فعالیت‌ها و اقدامات مؤثر مستمر باشد.

**قوانین مسجدی با جدیت بیشتری تدوین و پیگیری شود

وی با اشاره به اهداف کلان بیست و یکمین همایش روز جهانی مسجد، اضافه کرد: مساجد ما در این اجلاس با یکدیگر هم‌عهد می‌شوند برای حل مشکلات مردم تلاش کنند؛ و از ریاست مجلس شورای اسلامی دکتر قالیباف درخواست داریم که طرح و تصویب قوانین در راستای ایجاد زیرساخت‌های مربوط به مساجد را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا ماموریت ذاتی مساجد به نحو مطلوب انجام شود.

گفتنی است بیست و یکم اوت هر سال که مصادف با ۳۰ مرداد است، روز جهانی مساجد نامگذاری شده است. در سال ۱۳۴۸ رژیم صهیونیستی در چنین روزی مسجدالاقصی قبله اول مسلمین جهان را به آتش کشید.