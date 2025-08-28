همایش روز جهانی مسجد، با حضور بیش از هزار نفر از ائمه جماعات مساجد تهران دقایقی قبل در مجتمع آدینه تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایش روز جهانی مسجد، با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» با سخنرانی حجت‌الاسلام «محمدجواد حاج‌علی اکبری» رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و قرارگاه ملی مسجد برگزار می‌شود.

سخنرانی حجت الاسلام ابراهیم رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد و تقدیر از امام جماعت شهید حملات رژیم صهیونیستی حجت الاسلام نیازمند و رونمایی از تیزر زندگی ایشان، تجلیل از ائمه جماعت فعال در دفاع مقدس ۱۲ روزه در قالب مساجد پرچمدار و فعالان مسجدی از بخش‌های دیگر این مراسم است.

گفتنی است بیست و یکم اوت هر سال که مصادف با ۳۰ مرداد است، روز جهانی مساجد نامگذاری شده است. در سال ۱۳۴۸ رژیم صهیونیستی در چنین روزی مسجدالاقصی قبله اول مسلمین جهان را به آتش کشید.