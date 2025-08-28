پخش زنده
تیم بسکتبال پسران کیش در رقابتهای استانی هرمزگان به میزبانی بندرلنگه با حریفان خود مسابقه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رقابتهای بسکتبال جوانان هرمزگان تا هفتم شهریور ادامه دارد.
تیم کیش با ترکیب آرمان موسیکاظمی، آراد مرتضیپور، آرتین صادقپور، ارس مشیری، سپهراد عاشوری، ابوالفضل منافی، سبحان آزادی، عرشیا همتی، ماهان کهورزاده، امیر عبداللهی، امیر خزایی، رهام واحدی و کیان علیمحمدی در این رقابتها به مصاف حریفان میرود.
مهدی کهورزاده سرمربی، وحید صادقپور و امین مرتضیپور مربی و آیدین بیکمحمدی نیز به عنوان سرپرست تیم کیش را هدایت میکنند.