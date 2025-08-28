رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا یک ماه پس از آغاز به کار، سمتش را ترک کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، یک مقام دولت ترامپ روز چهارشنبه گفت سوزان مونارز، رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا کمتر از یک ماه پس از سوگند یاد کردن، این سمت را ترک کرده است.

اوایل همان روز نخست روزنامه واشنگتن پست به نقل از چند مقام دولت ترامپ که از موضوع مطلع بودند، گزارش داد که مونارز در حال برکناری است. مقام دولت ترامپ و واشنگتن پست هیچ دلیلی ذکر نکردند. این روزنامه به نقل از چند کارمند ناشناس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها اعلام کرد مونارز روز جمعه جلسه عمومی کارکنان سازمان را که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، لغو کرده است.

وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا و کاخ سفید در این باره اظهار نظر نکردند. مونارز۲۹ ژوئیه برای ریاست مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در سنای آمریکا تأیید شد. کنار رفتن وی از سمتش پس از تیراندازی اوایل ماه در مقر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آتلانتای جورجیا بود.

مونارز دومین نامزد دولت ترامپ برای این سمت بود. ترامپ ماه مارس نامزدی دیو ولدون، نماینده جهموریخواه سابق کنگره و منتقد واکسن و متحد کِندِی، وزیر بهداشت را برای این سمت تنها چند ساعت پیش از جلسه برای تأیید صلاحیتش لغو کرد.

کندی از زمان انتخاب به عنوان بلندپایه‌ترین مقام بهداشتی آمریکا، سیاست‌های مربوط به واکسن را هدف قرار داده است. وی ماه مه توصیه فدرال برای تزریق واکسن کرونا به زنان باردار و کودکان سالم را لغو کرد. او ماه ژوئن با برکناری همه اعضای هیئت مشورتی تخصصی واکسنِ مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها را که درباره نحوه استفاده از واکسن‌ها و افرادی که باید آن را تزریق کنند، مشاوره می‌دهد، مشاورانی را که خودش انتخاب کرده بود، از جمله فعالان ضد واکسن را جایگزین آن هیئت کرد.

کندی در فاصله‌ای که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها رئیس نداشت و مونارز منتظر تأیید صلاحیت بود، تصمیم‌های مهمی درباره واکسن‌ها گرفت و پس از آن نیز به این کار را ادامه داد. مونارز همان روزی از سمتش کنار رفت که کندی تغییراتی را درباره شرایط واجد شرایط بودن برای تزریق واکسن کرونا اعلام کرد.