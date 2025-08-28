دبیر شورای عالی مناطق آزاد به منظور شرکت در نشست با فعالان اقتصادی به آبادان سفر کرد.

سفر دبیر شورای عالی مناطق آزاد به آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد از فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان وارد منطقه آزاد اروند شد

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما از نشست با فعالان اقتصادی و همچنین نشست با شورای مدیران و معاونان در سازمان منطقه ازاد اروند خبر داد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد همچنین از سفر بعدازظهر وزیر اقتصاد و بهره برداری از چند طرح عمرانی در منطقه آزاد اروند گفت.

