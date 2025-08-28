استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دومین همایش الکتروکموتراپی در درمان سرطان گفت: با روش الکتروکموتراپی درمان سرطان، متحول می‌شود و طول عمر بیماران افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمد اسماعیل اکبری در دومین همایش الکتروکموتراپی در درمان سرطان که بصورت ویدیو کنفرانس برگزار شد افزود: بررسی‌های پزشکی در بیماران سرطانی نشان می‌دهد طول درمان و بهبودی در بیماران سرطانی که با ect یا همان الکتروکموتراپی تحت درمان قرار گرفته‌اند بیش از سایر بیماران است

وی ادامه داد: پزشکان با استفاده از ect توانسته‌اند کمتر از جراحی در درمان توده‌های سرطانی استفاده کنند و تاکنون بیش از هزار بیمار با این فناوری پیشرفته در کشور تحت درمان قرار گرفته‌اند

دکتر اکبری با بیان اینکه کارکرد این روش درمانی هم به شرایط محیطی بیمار و هم به اندازه ضایعه توجه می شود ادامه داد: در این روش درمانی تشخیص سرطان افزایش می‌یابد و مقالات ما در جهان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: در برخی موارد حاد سرطان شیمی درمانی و رادیوتراپی دیگر در بقای مریض کاربرد ندارد و در این شرایط تنها راه ادامه درمان، استفاده از ect یا همان الکتروکموتراپی است که توده از بین می‌رود و به دیگر نقاط بدن گسترش نمی‌یابد.

رفع محدودیت در درمان بیماران سرطانی با کمک الکتروکموتراپی

مخترع فناوری الکتروکموتراپی در کشور و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: همه بافت‌های سطحی و عمقی سرطانی با الکتروکموتراپی تحت درمان قرار می‌گیرند.

دکتر محمد عبدالاحد مخترع فناوری الکتروکموتراپی در کشور، در دومین همایش کموتراپی در درمان سرطان با اشاره به اینکه درحال حاضر بیمارستان‌های اصلی کشور مجهز به بهره مندی از فناوری ect شده‌اند افزود: این فناوری قابلیت استفاده در سایر بیماری‌ها را دارد و امیدواریم به زودی فاصله ایران با بزرگ‌ترین کشور‌ها در درمان سرطان با کمک این فناوری کمتر شود .

وی گفت: تا کنون بیش از هزار بیمار در کشور تحت درمان این روش درمانی قرار گرفتند که موفقیت درمان در آنها مشاهده شده است

عبدالاحد ادامه داد: پس از ۴ سال، همه آناتومی‌های مورد تحقیق جهان در ایران تحت بررسی قرار گرفته است و در مدت ۲ سال آینده ما شاهد تغییرات شگرف در درمان سرطان با کمک الکتروکمو تراپی خواهیم بود

مخترع روش درمانی الکتروکموتراپی در کشور گفت: در این روش درمانی با ولتاژ مشخصی غشای سلول‌های سرطانی تحت فشار دو قطب مخالف قرار می‌گیرند در نتیجه سر‌های آبدوست همدیگر را دفع می کنند و غشاء باز می شود پس از آن با ورود آب به داخل غشاء ، یک هیدروفوبیک پل ایجاد می شود که با افزایش ولتاژ زمینه از بین بردن توده سرطان رقم می‌خورد .