فرشته اقتداری، اسکواشباز کیش برای اولین بار در مسابقات ۱۵ هزار دلاری مالزی با حریفان مسابقه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرشته اقتداری ملیپوش اسکواش کشور در مسابقات ۱۵ هزار دلاری مالزی شرکت کرد.
برای نخستین بار است که یکی از دختران ورزشکار ایرانی مجوز حضور در مسابقات ۱۵ هزار دلاری را دریافت کرده است.
ملیپوش کشورمان در مرحله اول به مصاف حریفی از ژاپن با رتبه امتیازی ۱۴۲ در جهان خواهد رفت.
فرشته اقتداری در صورت پیروزی مقابل حریف ژاپنی، با حریف مصری با سید ۳ جدول و رده ۵۲ جهان بازی خواهد کرد.