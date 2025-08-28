به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مرضیه سی سی پور افزود: امروز با افزایش باد شرقی - جنوب شرقی، دریای عمان، تنگه هرمز و سواحل و جزایر خلیج فارس بویژه در ساعات صبح تا ظهر متلاطم می‌شود.

وی گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا نیز در محدوده ۱۲۰ سانتی متر پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: توصیه می‌شود تمهیدات لازم به منظور رفت و آمدایمن شناور‌ها در بنادر استان صورت بپذیرد.

سی سی پور گفت: ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، رشد ابر همراه با وقوع رگبار باران و رعد و برق و احتمال تگرگ، تندباد و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در در برخی نقاط ساحلی استان و مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای و خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد از قرارگیری در مجاورت رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات اجتناب شود.

سی سی پور گفت: به لحاظ دمایی، روز‌های جمعه و شنبه در برخی مناطق استان افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه مورد انتظار است.