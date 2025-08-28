پخش زنده
امروز: -
با ویزای رایگان دولت ایران بیش از ۳۵۰۰ زائر از افغانستان توفیق تشرف به مشهد مقدس را پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، احمدی، مسئول ستاد مردمی اربعین حسینی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد گفت: این سفر زیارتی معنوی با حمایت وزارت امور خارجه و مقامات جمهوری اسلامی ایران برگزار شده و زائران که از نقاط مختلف افغانستان انتخاب شدهاند، به مدت یک هفته تا ده روز در مشهد حضور دارند.
وی افزود: برنامههای فرهنگی، شرکت در مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) و سالروز شهادت امام رضا (ع)، بازدید از اماکن مقدس و مراسم های عزاداری با همکاری آستان قدس رضوی و ستاد مردمی اربعین مهاجران افغانستانی برگزار میشود. پذیرایی و اسکان زائران نیز با کمک خیران و نهادهای مختلف انجام شده است.
احمدی از همه مسئولان و مردم ایران بابت فراهم کردن این فرصت معنوی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این حرکت زیارتی به صورت مستمر ادامه یابد.