همزمان با هفته دولت، میز ارتباطات مردمی روز جمعه ۷ شهریورماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل نماز جمعه شهر همدان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری همدان با بیان اینکه در این برنامه که قبل از برگزاری نماز جمعه همدان پیش بینی شده است، گفت: معاونین استاندار و بیش از ۳۰ نفر از مدیران ارشد دستگاههای اجرایی استان حضور خواهند داشت تا شهروندان بتوانند بدون واسطه و تشریفات اداری، مسائل، دغدغهها و مطالبات خود را مستقیماً با مسئولان در میان بگذارند.
سعید کتابی با اشاره به اینکه همچنین در شهرستانهای استان نیز میزهای مشابهی با حضور فرمانداران و مدیران محلی برپا خواهد شد، افزود: این اقدام، مصداق عینی مردمسالاری دینی و حکمرانی شفاف است و فراتر از یک حرکت نمادین، بستری واقعی برای تعامل مستقیم میان مردم و مسئولان فراهم میسازد.
او تأکید کرد: برگزاری میز ارتباطات مردمی در بستر نماز جمعه، که هم آیینی عبادی و هم اجتماعی-فرهنگی است، حامل پیامی روشن به جامعه، مبنی بر ضرورت کاهش فاصله میان مردم و ساختار اداری و بازسازی اعتماد متقابل بهعنوان سرمایهای اجتماعی است.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری همدان تصریح کرد: دفتر مدیریت عملکرد استانداری بهعنوان متولی اصلی این برنامه، تمامی درخواستها و مطالبات مردمی را ثبت و مستند کرده و پیگیری آنها را تا حصول نتیجه در دستور کار قرار خواهد داد و این فرآیند علاوه بر جنبه اجرایی، به تولید دادههای اجتماعی و مدیریتی کمک میکند که میتواند مبنای سیاستگذاریهای عادلانهتر و کارآمدتر در سطح استان قرار گیرد.
از عموم شهروندان دعوت میشود با حضور در این برنامه، مسائل و دغدغههای خود را به طور مستقیم با مسئولان استان مطرح کنند.