رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر نقش مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، آن را عاملی مؤثر در کاهش ورودی پرونده‌ها و تثبیت حقوق مالکانه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران، در آیین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، با اشاره به اهمیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سازمان با توجه به تکالیف قانونی خود، نقش کلیدی در صدور اسناد مالکیت، ثبت شرکت‌ها، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و بسیاری امور دیگر دارد.

وی مسئولیت کارکنان ثبت را خطیر و سنگین دانست و افزود: با صدور اسناد رسمی، به اموال مردم اعتبار بخشیده می‌شود و قضات نیز در رسیدگی به پرونده‌ها با شرایط بهتری مواجه‌اند، به‌ویژه در استان‌هایی مانند مازندران که بخش زیادی از اراضی فاقد سند رسمی هستند.

پوریانی با تأکید بر نقش سازمان ثبت در صیانت از بیت‌المال، گفت: شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص استان و تعلق بسیاری از زمین‌ها به نهادهایی مانند اوقاف و منابع طبیعی، رسیدگی به پرونده‌های ثبتی را نیازمند تلاش مضاعف و جهادی کرده است.

وی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را گامی مهم در تحقق حاکمیت قانونی مردم بر املاک خود دانست و افزود: این قانون ضمن کاهش فساد، از وقوع بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری جلوگیری می‌کند و در سند تحول قضایی نیز مورد تأکید ویژه قرار گرفته است.

در این مراسم، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به ایراد سخنرانی پرداخت و بر نقش استان مازندران در پیشبرد اهداف ثبتی کشور تأکید کرد.

در آیین رسمی تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران، رضا نوروزی ترکمان به عنوان مدیرکل جدید این اداره معرفی شد و از خدمات احمد خالقی در دوره مسئولیت پیشین تقدیر شد.