به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، این روز‌ها شاهد شروع لیگ‌های مختلف فوتبال در رده زنان و مردان در نقاط مختلف کشور هستیم.

استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در همه این رده‌ها و به خصوص در عرصه داوری حضور فعال در فصل جدید فوتبال کشور خواهد داشت.

در همین راستا، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای رسمی از سوی هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، چهار بانوی داور هم‌استانی را برای شرکت در سمینار دانش‌افزایی پیش‌فصل داوران و کمک‌داوران دعوت کرده است.

این داوران پرتلاش کهگیلویه و بویراحمدی شامل راحیل افشاریان، آیه نوردار، فرشته حکیم‌نیا و شیدا حکیمی‌اصل هستند؛ این دوره آموزشی از ۷ تا ۹ شهریور ماه در هتل رکسوس و رمیس واقع در فرودگاه امام خمینی(ره) تهران برگزار خواهد شد.