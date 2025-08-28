به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین گفت: خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد وضعیت جوی در سطح منطقه به نسبت پایدار خواهد بود.

وی همچنین اعلام کرد: آسمان امروز و فردا صاف و آفتابی است و نفوذ زبانه‌های پرفشار، وزش باد‌های نسبتا شدید و شمالی را در بخش‌هایی از استان، مانند تاکستان و بوئین زهرا به همراه خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان در ادامه اظهارداشت:در ارتفاعات شمالی استان، از جمله کوهین معلم کلایه و سیردان، وقوع پدیده مه صبحگاهی دور از انتظار نخواهد بود.

آخوندی تاکید کرد:از نظر دمایی نیز تغییرات محسوسی پیش‌بینی نمی‌شود و بامداد امروز حداقل دما در قزوین به ۱۵ درجه سانتی‌گراد رسید.