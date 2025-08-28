پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین جوی پایدار برای آسمان استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین گفت: خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد وضعیت جوی در سطح منطقه به نسبت پایدار خواهد بود.
وی همچنین اعلام کرد: آسمان امروز و فردا صاف و آفتابی است و نفوذ زبانههای پرفشار، وزش بادهای نسبتا شدید و شمالی را در بخشهایی از استان، مانند تاکستان و بوئین زهرا به همراه خواهد داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان در ادامه اظهارداشت:در ارتفاعات شمالی استان، از جمله کوهین معلم کلایه و سیردان، وقوع پدیده مه صبحگاهی دور از انتظار نخواهد بود.
آخوندی تاکید کرد:از نظر دمایی نیز تغییرات محسوسی پیشبینی نمیشود و بامداد امروز حداقل دما در قزوین به ۱۵ درجه سانتیگراد رسید.