به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان طی اطلاعیه‌ای، ضمن نثار درود و سلام به روان پاک شهدای اقتدار و همچنین شهدای شهریور ماه، از مردم انقلابی و شهید پرور شهر مقدس قم دعوت کرد تا در مراسم بزرگداشت خادمان صدیق و فداکار ملّت ایران، به ویژه شهیدان رجایی و باهنر شرکت کنند.

این مراسم روز جمعه ۷ شهریورماه، پس از اقامه نماز عشاء در شبستان حضرت امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.