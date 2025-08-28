پخش زنده
میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنجمین روز از هفته دولت وارد کرمانشاه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، احمد میدری در بدو ورود به استان کرمانشاه هدف از این سفر را افتتاح و بازدید از واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و بررسی طرحهای مرتبط با تأمین اجتماعی، آموزشهای فنی و حرفهای و تعاونیها اعلام کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: که یکی از مهمترین محورهای سفر به استان کرمانشاه، بازدید از مجموعهها و واحدهایی است که در گذشته غیرفعال و یا با ظرفیت بسیار محدود فعالیت میکنند.
وی افزود: کارخانه کاغذ بیستون، مجتمعهای کشاورزی و برخی صنایع استان از جمله این واحدها هستند که به دلیل مشکلات مدیریتی و اقتصادی بهرهبرداری کامل از ظرفیت آنها صورت نمیگیرد.
به گفته وزیر تعاون، سیاست وزارتخانه در این زمینه واگذاری مدیریت این مجموعهها به بخش خصوصی توانمند است تا با احیای فعالیت، سهم بیشتری در ایجاد اشتغال ایفا کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در این سفر علاوه بر بازدید میدانی از طرحها و واحدهای صنعتی، نشست مشترکی با استاندار کرمانشاه و دیگر مدیران و فعالان اقتصادی استان برگزار خواهد شد تا پروژههای مرتبط با حوزههای تأمین اجتماعی و آموزشهای مهارتی مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار امیدواری کرد نتیجه این سفر علاوه بر تقویت روند فعالسازی واحدهای صنعتی، ارائه خبرهای خوش برای مردم استان کرمانشاه باشد.