وزیر علوم گفت:نیاز به بازنگری در دروس دانشگاهی ضروری است و ارتباط با صنعت و حل مسائل کشور اولویت اصلی دانشگاه‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حسین سیمایی صراف در نشستی با مسئولان و استادان دانشگاه صنعتی اصفهان، بر لزوم بازنگری اساسی در سرفصل‌ها و دروس دانشگاهی تأکید کرد و گفت: بسیاری از درس‌ها و رشته‌ها منسوخ شده‌اند و ما هنوز در حال تکرار آنها هستیم؛ به جای آموزش علم، داریم تاریخ علم را آموزش می‌دهیم.

وی، هدف از علم را کاربرد و تأثیرگذاری آن در قدرت‌مند کردن جامعه برای حل مسئله دانست و تاکید کرد: نگاه آکادمیک و صنفی را کنار بگذاریم و با نگاهی علمی و منطبق با نیاز‌های روز، به بازبینی دروس بپردازیم و اختیار به‌روزرسانی واحد‌های آموزشی به دانشگاه‌ها واگذار خواهد شد.

وی آموزش باکیفیت را سنگ بنای همه مأموریت‌های دانشگاه بیان کرد و گفت: متأسفانه شاهد افت آموزشی هستیم.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته، هشدار داد که نباید از تربیت نسل متخصص در مقطع کارشناسی غافل شویم، چرا که اساس تخصص در همین دوره ساخته می‌شود.

وزیر علوم، همجواری در بخش دیگری از سخنان خود برخی دانشگاه‌ها با مراکز بزرگ صنعتی همچون فولاد مبارکه را «توفیق بزرگی» برای استان برشمرد و از مدیران این صنایع، به‌ویژه مدیرعامل فولاد به دلیل حفظ ارتباط مستحکم با دانشگاه قدردانی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که این پیوند روزبه‌روز تقویت شده و تأثیرگذاری دانشگاه در صنعت و جامعه برای حل مشکلات کشور پررنگ‌تر شود.

حسین سیمایی صراف در ادامه با اشاره به درخواست‌ها برای واگذاری طرح‌های ملی به دانشگاه‌ها، گفت: من فکر نمی‌کنم محدودیتی در این زمینه وجود داشته باشد، اما دانشگاه‌ها باید «همت» کنند و صنعت و دولت نیز باید نیاز‌ها و درخواست‌های خود را به‌وضوح اعلام نمایند.

وزیر علوم، تحقیقات وفناوری همچنین گفت: دولت چهاردهم پیگیر حل چالش‌های کشور در حوزه دانشگاه است و این پیگیری‌ها نشان‌دهنده این است که دولت به‌صورت جدی منتظر نقش‌آفرینی دانشگاه و ارائه نتایج سریع و کاربردی است.

ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان با زیربنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ متر مربع درمدت ۱۱ سال با بیش از ۳۲۰۰ میلیارد ریال هزینه ساخته شده است.

این ساختمان پنج طبقه شامل ۱۵ کلاس درس، ۲۱ آزمایشگاه و کارگاه تخصصی، سه سایت کامپیوتری، ۱۰۰ اتاق استادان و فضا‌های اداری و آموزشی است که ظرفیت استقرار ۷۶۰ دانشجو را دارد.

همچنین یک سالن اجتماعات با ظرفیت ۱۳۳ نفر و یک سالن جلسات ۸۰ نفره برای برگزاری برنامه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی در این دانشکده پیش‌بینی شده است.

وزیر علوم همچنین از آزمایشگاه صنعت۴ که در زمینه توسعه هوش مصنوعی فعالیت می‌کند، مرکز نوآوری که با سرمایه‌گذاری فولادمبارکه راه اندازی شده، همچنین تصفیه‌خانه پساب که ۸۰ درصد فضای آبیاری جنگلی و منظر دانشگاه را پوشش می‌دهد، بازدید کرد.

همچنین مرحله نخست نیروگاه خورشیدی شهرک علمی و تحقیقاتی با توان یک مگا واتی در سفر وزیر علوم به اصفهان افتتاح شد.