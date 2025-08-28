به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شرکت برق استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری، ساعت خاموشی‌های روز ششم شهریور در برخی مناطق استان که به صورت دو نوبتی اجرا می‌شود را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است از عموم مشترکان استان درخواست می‌شود به منظور کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند.

