در هفته دولت حدود ۳۰۰ میلیارد ریال طراح ارتقای سطح خدمات ارتباطی، مخابراتی و زیرساختی در شهرستان کوهسرخ به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره مخابرات شهرستان کوهسرخ گفت: این طرح ها با هدف توسعه ارتباطات پایدار، افزایش کیفیت خدمات اینترنت، تلفن همراه، و گسترش پوشش شبکه فیبر نوری در نقاط روستایی و جادهای شهرستان اجرا شدهاند.
محمدصادق شادکام در مراسم بهرهبرداری از این طرح ها ضمن قدردانی از پیگیریها و حمایتهای مسئولان افزود: توسعه مخابرات از طریق فیبر نوری را یکی از گامهای مهم در بهبود خدمات ارتباطی است.
وی با اشاره به اینکه استفاده از فناوری فیبر نوری امکان انتقال دادهها با سرعت و کیفیت بالا را فراهم میسازد، ادامه داد: این اقدام نقش مؤثری در بهبود کیفیت خدمات اینترنت خانگی، تلفن ثابت، پوشش شبکه همراه، و ارتقای تکنولوژی به نسل چهارم (۴G) خواهد داشت.
طرح های مخابراتی افتتاح شده در شهرستان کوهسرخ، افتتاح سایت ۴G همراه اول در روستای نامق با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال، موجب بهبود کیفیت تماس، افزایش سرعت اینترنت همراه و پوشش بهتر شبکه برای ساکنان منطقه شده است.
افزایش پهنای باند و ظرفیت پورتهای اینترنت در روستاهای کریز و توندر این طرح ها با هدف پاسخگویی به نیاز روزافزون کاربران به اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی انجام شده و شامل افزایش ۱۷۶ پورت اینترنت با اعتباری بیش از ۳ میلیارد ریال است.
توسعه زیرساختهای فیبر نوری در دهستان تکاب و توسعه فیبر نوری در مسیر مواصلاتی تولی تا داغی با سرمایهگذاری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال اجرا شده و هدف آن تأمین ارتباط پایدار و پرسرعت در مسیرهای بینروستایی و نقاط صعبالعبور است. این پروژه، نقش کلیدی در توسعه ارتباطات جادهای و پدافند غیرعامل دارد.
شادکام با اشاره به برنامههای آتی اداره مخابرات شهرستان کوهسرخ گفت: اجرای این طرح ها تنها بخشی از برنامه گسترده مخابرات استان برای تحقق عدالت ارتباطی و توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و کمبرخوردار است.