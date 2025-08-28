به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بدین وسیله به اطلاع متقاضیان دانشگاهی و حوزوی می‌رساند splus.ir/qazahrm ، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در نظر دارد از میان واجدین شرایط جذب عمومی برای تصدی منصب قضاء دعوت به‌عمل آورد. از این‌رو داوطلبان می‌توانند تا فردا مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

به داوطلبان توصیه می‌شود با توجه به حجم بالای مراجعه در ساعات پایانی، فرایند ثبت نام splus.ir/qazahrm را هرچه سریعتر به اتمام رسانند و از موکول کردن ثبت نام به ساعات پایانی خودداری کنند.

جزییات بیشتر در سایت رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به آدرس: https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/۱۱۳۵۹