به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران از اقدام مؤثر دستگاه قضایی در بازگرداندن ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان سوادکوه به بیت‌المال خبر داد و گفت: با هوشیاری دستگاه امنیتی و صدور دستور قضایی از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه، پرونده‌ای در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شد که مانع از انتقال غیرقانونی مالکیت این اراضی به یک شخص حقیقی شد.

وی افزود: این اقدام غیرقانونی از طریق ابزارهای حقوقی و به‌صورت غیرمستقیم در حال انجام بود که با پیگیری‌های دادستانی و رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه متوقف شد.

پوریانی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، با همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان و بررسی دقیق مستندات، رأی قطعی و لازم‌الاجرا از سوی دادگاه تجدیدنظر مازندران صادر شد و مالکیت این اراضی به بیت‌المال بازگشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: این وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است و با هرگونه سوءاستفاده، تصرف یا واگذاری غیرقانونی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.