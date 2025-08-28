پخش زنده
امروز: -
رییس اداره ورزش و جوانان بوکان اظهار داشت: در راستای سومین مرحله برگزاری منتخبین و بهترینهای تکواندو استان آذربایجان غربی جهت حضور در مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی، شاگردان استاد کاظم رنجی توانستند با غلبه بر رقبای خود، عنوان قهرمانی را کسب کنند و بازیکن فیکس و منتخب استان شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛احمد نصرالهی رییس اداره ورزش و جوانان بوکان اظهار داشت:در راستای سومین مرحله برگزاری منتخبین و بهترینهای تکواندو استان آذربایجان غربی جهت حضور در مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی، شاگردان استاد کاظم رنجی توانستند با غلبه بر رقبای خود، عنوان قهرمانی را کسب کنند و بازیکن فیکس و منتخب استان شوند.
نصرالهی افزود:پرهام شریفی و سینا مامه با شکست رقبای سرسخت و عنوان دار استان مقام اول را کسب کردند و در رنکینگ اولیهای استان قرار گرفتند.
همچنین آقایان پرهام شریفی، پدرام شریفی و سینا مامه با دعوت کادر فنی به لیگ منطقهای دعوت شدند.
وی اضافه کرد:لیگ منطقهای تکواندو با حضور ۱۳ تیم برتر استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، اردبیل، زنجان و گیلان هشتم شهریور ماه به رقابت میپردازند.
شایان ذکر است آقای کاظم رنجی هدایت و مربیگری تیم منتخب استان در لیگ کشور را با دعوت استاد صفایی مدیر و سرمربی تیم لیگ، عهده دار است.