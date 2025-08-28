به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان گفت: از مجموع ۱۵۴ هزار و ۹۲۶ دانش‌آموزی که ثبت‌نام خود را در سامانه سیدا نهایی کرده‌اند، ۱۴۶ هزار و ۱۹۰ نفر تاکنون ثبت سفارش کتاب‌های درسی انجام داده‌اند.

سید محمد رمضانی با اشاره به اهمیت آمادگی آموزشی دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی افزود: کتاب‌های درسی اصلی‌ترین منبع یادگیری دانش‌آموزان است و باید تلاش کنیم هیچ دانش‌آموزی در ابتدای مهرماه بدون کتاب وارد کلاس نشود.

وی از والدین دانش‌آموزان خواست در فرصت باقی‌مانده نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند و ادامه داد: اداره کل آموزش و پرورش استان همه ظرفیت‌ها را برای توزیع به‌موقع و کامل کتاب‌ها در مدارس بسیج کرده است.

رمضانی همچنین بر ضرورت همکاری مدیران مدارس با اولیا تأکید کرد و افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و پیگیری مدیران نقش مهمی در ثبت‌نام کامل دانش‌آموزان و جلوگیری از کمبود کتاب در آغاز سال تحصیلی دارد.