معاون تالاب‌ها و امور دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: چهارمحال و بختیاری آمادگی دارد با همکاری سازمان محیط زیست، به عنوان نماد حکمرانی موفق در حوزه آب و محیط زیست برنامه‌ای جامع تدوین کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،احمدرضا لاریجان‌زاده در نشست با تشکل‌های محیط‌زیست استان، با اشاره به تغییر رویکرد‌ها درحوزه محیط زیست در سال‌های اخیر، گفت: در گذشته، مسائل محیط زیستی در اولویت تصمیم‌گیری‌های استانی قرار نداشت و هشدار‌های کارشناسی سازمان محیط زیست نادیده گرفته می‌شد. اما امروز، از سطح ریاست جمهوری تا کمیسیون‌های تخصصی مجلس، توجه ویژه‌ای به این حوزه شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه حتی تأسیس اداره محیط زیست در برخی شهرستان‌های جدید با مخالفت مسئولان وقت مواجه بود، افزود:نگاه به تالاب‌ها نیز بسیار سطحی بود و برخی مدیران تصور می‌کردند این منابع صرفاً متعلق به سازمان محیط زیست هستند، در حالی که خدمات اکولوژیکی تالاب‌ها به میلیون‌ها نفر تعلق دارد.

لاریجان‌زاده از ثبت دو تالاب استان در کنوانسیون رامسر و تقدیر از ثبت تالاب گندمان و شهر تالابی تارابی در نشست اخیر این کنوانسیون خبر داد.

معاون تالاب‌ها و امور دریایی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از دریافت سند مالکیت برای ۹ تالاب استان خبر داد و گفت: این اقدام با پیگیری‌های استاندار، بازرس کل استان و مدیران محیط زیست محقق شده و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

وی با اشاره به پیشنهاد استاندار، بیان کرد:استان چهارمحال و بختیاری آمادگی دارد به عنوان نماد حکمرانی موفق در حوزه آب و محیط زیست، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، برنامه‌ای جامع تدوین کند. این پیشنهاد می‌تواند به عنوان تیتر خبری در سازمان مطرح شود تا سایر استانداران نیز از آن الگوبرداری کنند.

لاهیجان‌زاده به موضوعات انتقال آب پرداخت و خروج پروژه بهشت‌آباد از دستور کار با نامه رسمی دکتر انصاری را اقدامی شجاعانه خواند که مورد تقدیر نمایندگان مجلس قرار گرفت.