مدیرکل دفتر میوههای گرمسیری جهاد کشاورزی اعلام کرد خشکسالیها و کم آبی تاثیر چندانی بر تولید خرما نداشته و آمار و ارقام پیش بینی شده، تحقق خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، زهرا جلیلیمقدم، مدیرکل دفتر میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: همانگونه که پیش از اینیش بینی شده بود، امسال حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن انواع خرما برداشت خواهد شد که بخش عمده آن، یعنی یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن در دو ماه آتی خواهد بود.
جلیلی مقدم با اشاره به پرمصرف بودن ارقام مضافتی و کبکاب در ماه مبارک رمضان تصریح کرد: امسال حدود ۵۰۰ هزار تن خرمای مضافتی و ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تن خرمای کبکاب برداشت میشود.
وی افزود: هرچند در برخی مناطق تنش دمایی و کمآبی خسارت وارد کرده، اما در مجموع این موضوع تاثیر قابل توجهی بر تناژ کلی تولید خرما در کشور نداشته و رقم استعمران نیز که در خوزستان کاهش یافته، بیشتر در صنایع تبدیلی مصرف میشود و جزو سبد مصرفی خرمای تازه خوری ماه مبارک رمضان نیست.
وی با اشاره به برداشت خرما در ماههای شهریور و مهر گفت: برای تنظیم بازار خرما میتوان در کنار بخش خصوصی از توانمندی برخی دستگاهها مانند سازمان تعاون مرکزی روستایی ایران بهره گرفت، اما زمان، میزان، کیفیت، شکل عرضه و نحوه ورود برای تامین خرما برای ماه مبارک رمضان باید کاملا هدفمند و فنی صورت گیرد تا این سازمان به همراه سایر واحدهای مرتبط و انجمنهای تخصصی مربوطه و بخش خصوصی در تامین خرمای باکیفیت ماه مبارک رمضان با قیمت مناسب برای مصرف کننده، بتواند نقشآفرینی کند.
مدیرکل دفتر میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: به جز خرمای مضافتی، برخی ارقام خشک و نیمهخشک مانند زاهدی به دلیل خصوصیت میوه و قابلیت انبارداری بالا میتوانند برای ذخیرهسازی و تنظیم بازار مدنظر قرار گیرند.
وی خواستار جهتدهی منابع از جمله تسهیلات کشت قراردادی به محصولات استراتژیک مانند خرما شد و گفت: این رویکرد نقش مهمی در تنظیم بازار این محصول خواهد داشت.